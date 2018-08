Bocce, Di Maria e Di Mucci vincono la gara ‘Vinchiaturo in notturna’. Successo per la kermesse andata in scena durante la notte bianca

Marco Di Maria e Marianna Di Mucci, entrambi atleti del Bocciodromo Comunale di Campobasso, si sono aggiudicati la gara ‘Vinchiaturo in Notturna’, individuale regionale, organizzata dalla Bocciofila ‘La Torre’ Vinchiaturo durante la notte bianca della cittadina alle porte di Campobasso.

Marco Di Maria ha vinto la kermesse maschile, battendo in finale il forte atleta laziale, ex campione italiano di coppia, Luca Casinelli, al termine di un match avvincente e spettacolare. Terza e quarta piazza per Mario Spada della società ‘Il Laghetto’ Venafro e Antonello Tumolillo della Folgore Cassino.

Hanno vinto il proprio raggruppamento eliminatorio anche Massimimo De Tollis della Frosolonese (quinto), Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso (sesto), Andrea Russo della società La Torre Vinchiaturo (settimo), Mario Punzi della Folgore Cassino (ottavo), Alfio La Gatta del Bocciodromo Comunale Campobasso (nono).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro nazionale del Comitato di Campobasso; l’arbitro di campo Luigi Lanzillo. Settantadue gli atleti al via, che si sono dati battaglia dalle 17 di sabato 11 agosto fino a notte inoltrata.

Esperimento riuscito a Vinchiaturo col bocciodromo posizionato al centro della cittadina e diverse le persone, che in giro per la notte bianca sono entrate nella struttura sportiva, ammirando gli atleti in gara durante le fasi finali.

Avvincente anche la competizione femminile con la vittoria di Marianna Di Mucci, che ha superato in finale l’atleta di casa Daniela Ciarlitto. Al terzo e quarto posto Maria Catenaccio e Fernanda Ricciuto, entrambe de La Torre Vinchiaturo.

Prossima gara, domenica 19 agosto 2018, a Frosolone con un individuale regionale, denominato 2° Trofeo ‘Museo del Profumo di Sant’Elena Sannita’, organizzato dalla Bocciofila Frosolonese.