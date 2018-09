A Bojano il sesto Cammino delle Confraternite dell’Arcidiocesi

Domenica 16 settembre, a partire dalle ore 9,30, avrà luogo, a Bojano il VI Cammino delle Confraternite della Diocesi di Campobasso–Bojano.

La giornata diocesana delle Confraternite promossa e organizzata dall’Arcidiocesi di Campobasso Bojano, dalla Confederazione diocesana delle Confraternite dall’Arciconfraternita Maria Ss. Assunta in Cielo e dall’Arciconfraternita del Purgatorio, rappresenta il momento più intenso e pregnante delle attività della Confederazione delle Confraternite. Il Cammino, dal tema «Camminare insieme, verso la meta della santità, lungo la strada, con la polvere della strada» si svolge per la prima volta a Bojano e vedrà la partecipazione di alcune centinaia di confratelli e consorelle provenienti dai diversi comuni del Molise.

I Confratelli, con i loro abiti tradizionali e gli stendardi delle Confraternite di appartenenza, si riuniranno per il loro incontro annuale. Si tratta di un momento di riflessione sul ruolo sociale e spirituale di tali antichi sodalizi, all’interno della più ampia attività pastorale e culturale della Diocesi. Il Cammino confraternale è una metafora della vita che cammina verso la patria celeste, verso la casa del Padre, incontro al Signore che viene. E’ anche un pegno di testimonianza di fede verso la città ospitante e la gente che si incontra lungo il cammino. E’, inoltre, un momento di comunione tra confratelli che si riconosciamo appartenenti alla medesima esperienza di fede, una manifestazione di Chiesa che vive in mezzo alla gente, come recita il documento sui Cammini della Confederazione Nazionale delle confraternite d’Italia della CEI.

Il programma

Il programma si aprirà domenica 16 settembre alle ore 8,30 presso la chiesa di Santa Maria dei Rivoli dove saranno accolte le confraternite partecipanti:

Pia Unione S. Giovanni Battista da Campobasso;

Pia Unione San Giuseppe da Campobasso;

Associazione San Giovanello da Campobasso;

Pia Unione Maria Ss. Incoronata del Monte da Campobasso;

Confraternita Maria Ss. del Carmine di Spinete;

Confraternita Maria Immacolata Concezione di Spinete;

Confraternita Santa Maria Annunziata di Riccia;

Confraternita Santa Maria di Costantinopoli di Pietracatella;

Confraternita Maria Immacolata Concezione di Sant’Elia a Pianisi;

Arciconfraternita Maria Ss. Assunta in Cielo di Bojano;

Arciconfraternita del Purgatorio di Bojano.

Subito dopo l’accoglienza delle Confraternite, è previsto il saluto del Sindaco ai convenuti e a seguire si reciteranno le Lodi Mattutine al termine delle quali i partecipanti si trasferiranno presso la chiesa del Purgatorio ove, alle ore 9,30, si terrà la catechesi sul tema: “Camminare insieme, verso la meta della santità, lungo la strada, con la polvere della strada”.

Alle ore 10,30 avrà inizio la processione dei sodalizi che vedrà coinvolte le seguenti strade e località: Chiesa del Purgatorio – Via San Bartolomeo – Via F. Gianfrancesco – Via Barcellona – Corso Amatuzio – Piazza Roma – Corso dei Pentri – Via Don Stefano Gorzegno – Chiesa Santi Erasmo e Martino.

Alle ore 11,30 presso la chiesa dei Santi Erasmo e Martino sarà celebrata la santa messa, presieduta da Sua Ecc.za Giancarlo Maria Bregantini.

Completa e arricchisce il Cammino la visita dei confratelli agli ospiti della casa di ricovero prevista per le ore 15,30.