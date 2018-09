Calcio a 5 serie B, il Cln Cus Molise ufficializza Giorgio D’Elia

Giorgio D’Elia torna ad indossare la maglia del Cln Cus Molise. Dopo un anno di esperienza in serie C1 con la maglia del Mirabello, è pronto a dare il suo contributo alla causa in un campionato lungo e difficile come si prospetta quello di serie B.

“Sono felice di poter indossare di nuovo questa maglia – confida D’Elia – dopo l’avventura fatta al Mirabello in C1 – l’ultima stagione mi ha aiutato a crescere sotto tutti i punti di vista e spero di poter dare una mano alla squadra nel corso del prossimo campionato”.

Cosa l’ha spinta ad accettare la proposta del Cln Cus Molise? “La presenza di tanti amici in squadra e di mister Sanginario in panchina, tecnico al quale sono stato sempre legato da un ottimo rapporto. Anche con la società i rapporti sono stati buoni e questo è il bello dello sport. Ribadisco, sono felice della scelta fatta e spero di riuscire, insieme alla squadra, a togliermi delle belle soddisfazioni. Andremo ad affrontare un girone nuovo del quale conosciamo poco ma cercheremo comunque di fare il massimo in ogni partita”.

L’obiettivo principale è la salvezza? “Siamo un bel gruppo e credo che possiamo provare a fare un buon campionato. Bisogna pensare ad una partita per volta e alla fine tireremo le somme”.