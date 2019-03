Termoli, le maestre del ‘Campolieti’ consegnano ai Vigili del Fuoco i disegni dei piccoli studenti

Le maestre della Scuola dell’Infanzia Paritaria “ N.M.Campolieti” di Termoli hanno fatto visita ai Vigili del Fuoco del Distaccamento per omaggiarli di alcuni lavori e disegni realizzati dai bimbi in seguito alla loro visita scolastica effettuata il 26 Gennaio. In particolare, l’omaggio consisteva in una raccolta di disegni ed una filastrocca.

Il Capo distaccamento ed il personale del turno di servizio hanno molto apprezzato sia i disegni che la filastrocca ringraziando le insegnanti e tutti i bimbi che si sono impegnati nel realizzarli.