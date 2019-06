Tennis, fase interregionale Abruzzo – Molise del campionato a squadre maschile under 12: primo posto per gli atleti del TC Bojano Due

Il Tennis Club Bojano Due ha vinto la fase interregionale Abruzzo – Molise del campionato a squadre maschile under 12, che ha visto la partecipazione di ben 21 squadre tra abruzzesi e molisane.

I ragazzi del TC Bojano Due, Emanuele Papa (4.1), Luigi Di Biase (4.3) e Davide Tomaro (4NC), dopo aver superato di diritto la fase regionale, come teste di serie, hanno brillantemente superato il CT Penne ed il TC Vasto, conquistando il primo posto nel loro girone nella fase interregionale.

Nella Final Four, disputata presso il TC Vasto il 22 e 23 giugno 2019, i ragazzi, capitanati dal maestro Oreste Colalillo, hanno superato in semifinale i pari età del CT Lanciano e, successivamente, in una finale al cardiopalma conclusa 10-8 al tie break del terzo set del doppio gli atleti del Tc Alba Adriatica.