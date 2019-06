Donazione del midollo osseo e delle cellule staminali: 18° Borsa di Studio intitolata a Carolina Sabatelli

L’ADMO Regione Molise “Carolina Sabatelli e il Centro Servizio Volontariato TREe Molise, unitamente al LIONS Club, patrocinatore del ciclo di eventi per la sensibilizzazione al tema sulla donazione in genere e nello specifico della Donazione del Midollo Osseo e cellule staminali, sono lieti di informare che anche quest’anno il 28 giugno 2019 alle ore 10:00, ci sarà presso l’aula “F. Crucitti” delle Fondazione “Giovanni Paolo II” di Campobasso, promossa da ADMO Regione Molise “Carolina Sabatelli”, la Premiazione della 18° Borsa di Studio intitolata a Carolina Sabatelli nell’ambito della 13° Giornata Regionale della Donazione del Midollo Osseo, indetta con legge Regionale del 6 dicembre n.46/2005.

“Il nostro impegno, iniziato nel 1994, continua con costanza e determinazione per trovare il maggior numero di donatori e per aiutare il maggior numero di malati, spesso giovanissimi – ricorda Eugenio Astore, Presidente di ADMO Regione Molise – Pochi sanno che il rapporto di compatibilità di un Donatore con un malato è di 1 a 100.000 e la disinformazione resta ancora un problema da superare pensando, erroneamente, che il midollo osseo sia quello spinale. Da alcuni anni svolgiamo un’intensa campagna d’informazione tra i giovanissimi nelle scuole e abbiamo notato come la loro partecipazione e la loro sensibilità si sia concretizzata con diverse iscrizioni ad ADMO per divenire donatori di Midollo Osseo”.

“E’ nostro dovere – ha concluso il Presidente Astore – nel ricordo di Carolina e di tutti coloro che hanno combattuto e combattono la loro battaglia per la Vita, continuare a lavorare con impegno per sostenere la ricerca e per diffondere la cultura della Donazione, il Molise ha dimostrato di essere “ una piccola Regione con un grande cuore.”