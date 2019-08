Collina San Giovannello, Cretella: “Un grazie al Comitato per il lavoro. La pulizia era stata avviata dalla Sea”

Sul lavoro di ripulitura della collina di San Giovannello, in vista della festività del 31 agosto e 1° settembre 2019, effettuata da alcuni volontari, i quali hanno sottolineato l’opera volontaria messa in essere, è intervenuto anche l’assessore comunale all’Ambiente, Simone Cretella.

“Un doveroso ringraziamento al Comitato – le parole dell’esponente del Movimento 5 Stelle – per la meritoria iniziativa svolta a completamento del lavoro avviato nei giorni scorsi dalla Sea”.

“Sarebbe stato giusto non omettere questo elemento da parte di chi ha proseguito il lavoro – ha affermato Cretella – Ritengo, comunque, sempre più necessaria la sinergia tra amministrazione e cittadini per la cura e la salvaguardia dei beni comuni ed in particolare delle aree verdi”.