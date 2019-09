Quadrangolare ‘Città di Campobasso’, Luciano (Lazio C5): “In Molise per continuare la nostra crescita e far divertire il pubblico”

Il quadrangolare Città di Campobasso di futsal si avvicina e la Lazio calcio a 5 è pronta per essere protagonista e proseguire spedita verso gli impegni ufficiali della nuova stagione. La formazione biancoceleste, affidata a Domenico Luciano, vuole arrivare eventualmente al top all’esordio stagionale. “Abbiamo fatto un buon precampionato fino a questo momento e il torneo di Campobasso rappresenta un ulteriore momento di confronto e anche di crescita in attesa degli impegni ufficiali che ci saranno a breve”.

Mister, che campionato farà la sua Lazio in serie A2? “L’obiettivo è quello di provare a fare il salto. Cercheremo di fare un campionato di alta classifica fermo restando la qualità delle squadre che andremo ad incontrare nel nostro cammino. Stiamo lavorando anche per fare un ultimo innesto che ci permetta di chiudere la rosa”.

Quello di sabato sarà un evento di spessore. Campobasso vivrà una giornata di grande futsal e i tifosi avranno modo di divertirsi. “Sicuramente. Da parte nostra, come anche le altre squadre, scenderemo in campo per dare spettacolo e far divertire chi verrà al Palaunimol. Verremo a Campobasso per fare quello che abbiamo provato cercando di mettere a punto ulteriormente uomini e schemi”.

Nel complesso come giudica il precampionato della sua squadra? “Buono. Abbiamo affrontato squadre di tutte le categorie e in particolare nel torneo Sandri siamo riusciti a far vedere ottime cose. Avremmo meritato qualcosa in più in termini di risultato ma va bene così. Sono soddisfatto”.