Scontro tra un autobus e un’utilitaria davanti alla scuola di via Leopardi. De Bernardo: “Il risultato dell’assenza dei vigili urbani. Si ripristini il servizio”

Momenti di paura questa mattina, lunedì 18 novembre 2019, a Vazzieri, davanti all’Istituto Comprensivo di via Leopardi per uno scontro tra un autobus cittadino e un’autovettura. Traffico in tilt e paura nel momento di maggio traffico nei pressi del plesso scolastico.

“I Vigili Urbani scomparsi davanti alla scuola di Via Leopardi da oltre venti giorni ed iniziano i primi incidenti. La scarsa attenzione posta dal Comando di Polizia Locale alla sicurezza degli alunni davanti alle scuole inizia a far vedere i primi effetti. Speriamo di non dover aspettare che avvenga qualcosa di più grave prima che venga ripristinato il servizio”. È il commento dell’ex assessore comunale alla Polizia Municipale e alla Mobilità, Francesco De Bernardo.