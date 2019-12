All’Unimol il seminario ‘Oltre le post-metropoli: i paesaggi urbani regionali dell’Agro Pontino, della Gallura e del Molise’

Mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 16 nell’Aula Circolare Colozza, I Polifunzionale dell’Università del Molise, si terrà il seminario dal titolo Oltre le post-metropoli: i paesaggi urbani regionali dell’Agro Pontino, della Gallura e del Molise.

Il seminario si inserisce nel ciclo di incontri organizzati nell’ambito delle attività della III edizione del Master Universitario di II livello in “Progettazione e promozione del paesaggio culturale” e propone una lettura di diversi contesti territoriali storicamente poco interessati da forme convenzionali di urbanizzazione o metropolizzazione, e anzi spesso caratterizzati in senso convenzionalmente “naturale” e/o “rurale”, che tuttavia sono interpretabili come spazi urbani regionali, o quanto meno contengono i germi di inedite forme di urbanità regionale.

Il Seminario è realizzato in collaborazione con gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Campobasso e di Isernia, entrambi partner di questa edizione del Master, e rappresentati dai presidenti Guido Puchetti e Massimo Sterpetti.

Relatori del Seminario: Alberto Budoni, Professore di Tecnica urbanistica presso Sapienza Università di Roma a Latina, Lidia Decandia, Professoressa di Tecnica urbanistica presso l’Università di Sassari ad Alghero e Luciano De Bonis, Coordinatore Master di II livello in Progettazione e Promozione del Paesaggio Culturale.