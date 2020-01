Calcio a 5, lo Sporting Campobasso vince la Coppa Italia regionale. 4-1 alla Iuvenes Termoli

Lo Sporting Campobasso si aggiudica la Coppa Italia regionale di calcio a 5. 4-1 la vittoria sulla Iuvenes Termoli con la doppietta di Pappalardi e le reti di Villani e Cornacchione.

La squadra di mister Giarrusso lotta dal primo all’ultimo minuto ed ha la meglio sull’ottima formazione della Iuvenes Termoli. Il tabellino si ferma sul 4 a 1, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate. Ad impressionare per tutta la gara è la grinta messa in campo dai rossoblù che non hanno lasciato nulla al caso per aggiudicarsi l’ambito trofeo tricolore.

Per lo Sporting, ora, si apriranno le fasi nazionali con la sfida contro la Polisportiva Ternana: partita d’andata il 18 febbraio a Terni, ritorno il 25 febbraio a Campobasso.

“Un’emozione bellissima – le parole di coach Giarrusso – vincere una coppa è la cosa più bella che ci possa essere per chi fa calcio a 5 in regione. Sono contento per la squadra e per tutta la società, oggi il lavoro svolto trova il suo miglior epilogo”.