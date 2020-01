Ripalimosani, auto sbanda e termina la sua corsa in un bosco

A Ripalimosani, vicino alla Caserma dei Carabinieri del Comune di Ripalimosani, un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha sbandato, ribaltandosi, finendo la sua corsa in un bosco adiacente la strada. Erano da poco trascorse le 3 di domenica 5 gennaio 2020.

Sul posto, il personale del 118, una pattuglia della Polstrada e i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso.

I sanitari del 118 hanno trasportato l’automobilista al ‘Cardarelli’ di Campobasso, mentre i Vigili del Fuoco hanno prontamente messo in sicurezza l’area, recuperando il veicolo terminato fuori strada.