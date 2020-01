Palazzo San Giorgio, numerosi gli atti della Lega in assise. Tramontano: “Sempre a difesa della città e dei campobassani”

Numerosi gli atti presentati dalla Lega, con primo firmatario il capogruppo Alberto Tramontano, durante il Consiglio Comunale di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020.

In particolare, il consigliere della Lega ha interrogato il sindaco e gli assessori per conoscere le attività fin qui svolte dall’Autorità Urbana di Campobasso e dal Responsabile del relativo ufficio, chiedendo al primo cittadino quali impegni siano stati assunti e quali le azioni realizzate con gli incarichi, interni ed esterni, assegnati e i relativi compensi.

In merito ai contributi ai privati per la realizzazione delle opere edilizie per il superamento delle barriere architettoniche, Tramontano ha interrogato il sindaco e l’assessore competente per conoscere il numero di istanze presentate e finanziate, chiedendo la forma di pubblicizzazione garantita ai cittadini e se ancora oggi sia possibile presentare istanza per la richiesta dei suddetti contributi.

Sono stati, inoltre, discussi atti sull’indisponibilità dei loculi presso il cimitero cittadino, sull’affidamento diretto dei lavori di pubblica utilità, sulla sicurezza degli edifici scolastici, sui contributi per gli eventi di Natale senza rispettare l’avviso pubblico e sugli incarichi a progettisti assegnati all’interno della misura dell’area urbana (senza evidenza pubblica).

“La Lega – spiega il capogruppo Alberto Tramontano – con passione e precisione sempre a difesa della città di Campobasso e dei campobassani, soprattutto di coloro che sono più in difficoltà”.