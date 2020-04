Covid-19, Annuario chiede a Gravina e Cretella la sospensione del pagamento dei parcheggi

“In questa fase di emergenza sanitaria e di quarantena per contenere il contagio del Covid-19 mi sarei aspettato, da parte dell’amministrazione comunale di Campobasso, una maggiore sensibilità verso i cittadini del capoluogo”. Ad affermarlo, in una nota, è il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario.

“Mi riferisco alla mancata previsione della sospensione del pagamento dei parcheggi negli stalli blu. Di concerto con AJ Mobilità, così come avvenuto durante la settimana tra il Natale 2019 e il Capodanno 2020, avrei auspicato che, durante il periodo di quarantena, i cittadini potessero parcheggiare gratuitamente, al fine di poter agevolare gli spostamenti e le brevi soste finalizzate a garantire i servizi essenziali (per fare la spesa o per motivi di salute)”, prosegue la nota.

“Mi auguro che il sindaco e l’assessore alla Mobilità si ravvedano, valutando la mia proposta valida fino alla fine dell’emergenza – conclude Annuario – Si tratta di una situazione emergenziale e l’amministrazione deve favorire, quanto più possibile, i cittadini”.