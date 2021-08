A Montenero di Bisaccia il test tra il Campobasso e la Primavera del Pescara. Lo stadio ‘De Santis’ torna a splendere

Grande appuntamento domani, venerdì 13 agosto 2021, allo stadio ‘Vincenzo De Santis’ di Montenero di Bisaccia per l’amichevole tra il Campobasso di mister Cudini, che sta preparando l’esordio in campionato in serie C, e la Primavera del Pescara.

L’evento è organizzato dalla ASD Le Piccole Aquile Montenero e sarà con ingresso gratuito ad offerta libera. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un defibrillatore, che sarà messo a disposizione dell’impianto sportivo.

Grande impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simona Contucci (che è anche consigliera provinciale), che il prossimo 20 settembre festeggerà il primo anno del proprio mandato. Lo stadio ‘De Santis’, dopo diversi anni, torna a splendere come lo fu negli anni in cui il Montenero è stato tra le squadre protagoniste del calcio molisano con gli anni tra serie D ed Eccellenza.

Questa mattina, giovedì 12 agosto, lo stesso sindaco Contucci si è recata allo stadio per gli ultimi dettagli, in vista del match amichevole che, però, ha un sapore particolare per lo sport montenerese, città dove il calcio è stato sempre vissuto con passione.