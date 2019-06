Baranello, ancora bufera sui rifiuti. Petrecca: “Noi minoranza presente e costruttiva. Il sindaco si preoccupi dei problemi dei cittadini”

A Baranello non si placa il botta e risposta tra maggioranza e minoranza che ha preso il via da qualche giorno in merito all’aumento della Tari, la tassa sui rifiuti. Questa volta a scagliarsi contro il primo cittadino è Giovanni Petrecca, del gruppo consiliare ‘Obiettivo Baranello’, in merito ad alcune uscite pubbliche del sindaco sul comportamento delle minoranze.

“Il Sindaco Marco Maio – dice il consigliere Petrecca – si preoccupi della comunità di Baranello e dei suoi tanti problemi, invece di dare lezioni su cosa o non cosa dovrebbe fare un’opposizione in Comune. In democrazia, la minoranza ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di incalzare la maggioranza, informare la cittadinanza, pretendere trasparenza e soluzioni concrete. Se ne faccia una ragione, saremo un’opposizione presente e costruttiva fino alla fine”.

“Non è affatto vero – prosegue – che da parte dell’opposizione in questi anni ci sia stata solo protesta e non proposta, ci sono atti pubblici che certificano l’esatto contrario: quasi tutte le iniziative presentate in Comune, con spirito collaborativo e costruttivo, sono state respinte dalla maggioranza. Non lavoriamo quindi solo sui social, ma rispettiamo forme, luoghi e tempi del dibattito. L’obiettivo non è certo personale, ma puramente politico e con l’esclusivo interesse di fare il bene di Baranello. Non mi nascondo e mi assumo tutte le responsabilità”.

“Non ho problemi, quindi, a segnalare – spiega – il fatto che l’uscita dall’Unione dei Comuni ci abbia penalizzati sulla raccolta differenziata e non solo, rivelandosi strategicamente una delle scelte peggiori della Giunta Maio”.

“Purtroppo – conclude l’esponente di opposizione – è stata bocciata anche la mia proposta di videoripresa e messa in onda in streaming dei consigli comunali, come già accade in molte realtà. Ciò la dice lunga sull’idea di confronto e trasparenza. Tengo inoltre a precisare, per chi ci accusa di essere in perenne campagna elettorale, che per noi la politica è vivere a contatto con le persone e con il territorio sempre! Non solo a poche settimane dal voto”.