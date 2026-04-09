Calcio a 5, per la Chaminade Campobasso un sabato importante: a Riccia il “Fair Play Chamy” e con la prima squadra la sfida decisiva per la serie B
Sabato 11 aprile 2026 il Palazzetto dello Sport di Riccia ospiterà un pomeriggio speciale dedicato ai valori sportivi e alla comunità rossoblù con l’evento “Fair Play Chamy”, organizzato dalla Chaminade Campobasso.
L’appuntamento è fissato per le ore 15,40, con inizio della manifestazione alle 16.
L’evento coinvolgerà l’intero settore giovanile della società, i tecnici e le famiglie, in un momento pensato per celebrare i valori fondamentali dello sport: rispetto, appartenenza e fair play.
Durante il pomeriggio ogni tesserato sarà protagonista della manifestazione con la presentazione ufficiale davanti a tutta la società, seguita dalla premiazione Fair Play, che riconoscerà un atleta per ciascuna squadra distintosi per comportamento e spirito sportivo durante la stagione.
Il “Fair Play Chamy” rappresenta un’occasione di condivisione tra tutte le generazioni della società: un momento in cui i più piccoli possono guardare ai più grandi come esempio, mentre le famiglie vivono da vicino il senso di appartenenza alla realtà rossoblù.
A partire dalle ore 18, la giornata proseguirà con l’ultima partita del campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5, che vedrà la Chaminade impegnata contro il Montagano in una sfida decisiva per il futuro sportivo della squadra. Un match che potrebbe significare il ritorno sul palcoscenico nazionale della Serie B.
La società invita tutti i propri tesserati, sostenitori e appassionati a partecipare per vivere insieme una giornata di sport, condivisione e passione, all’insegna dello spirito di squadra che da sempre contraddistingue la famiglia Chaminade.