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Presentazione della Carta degli Oli Extravergine di Oliva del Molise

Photo of Redazione Redazione26 Marzo 2026

La Fondazione Italiana Sommelier è lieta di annunciare la presentazione ufficiale della Carta degli Oli Extravergine di Oliva del Molise 2026, un progetto dedicato alla valorizzazione di uno dei patrimoni agroalimentari più identitari della regione.

L’evento si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 17.30 presso la sede della Fondazione in Piazza Molise 48/52, a Campobasso.

La Carta rappresenta un’importante iniziativa volta a promuovere e raccontare la qualità, la biodiversità e le peculiarità degli oli extravergine di oliva molisani, espressione autentica del territorio, della cultura e della tradizione locale.

Un lavoro accurato che intende offrire a professionisti e appassionati uno strumento di conoscenza e valorizzazione, capace di guidare nella scoperta delle eccellenze regionali.

Durante l’incontro saranno illustrate le caratteristiche del progetto, i criteri di selezione e le aziende protagoniste, con approfondimenti dedicati al ruolo dell’olio extravergine nella ristorazione e nella cultura gastronomica contemporanea.

L’appuntamento rappresenta un momento di grande rilevanza per produttori, operatori del settore, ristoratori e appassionati, confermando l’impegno della Fondazione Italiana Sommelier nella diffusione della cultura dell’olio di qualità e nella promozione dei territori italiani.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

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