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I Maestri del Lavoro protagonisti di un’importante attività formativa presso l’Istituto Comprensivo ‘Igino Petrone’

Photo of Redazione Redazione26 Marzo 2026

Ieri mattina si è tenuto un significativo incontro dedicato al tema della sicurezza, rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Statale “Igino Petrone”.

L’iniziativa, dal titolo ‘La nostra amica sicurezza’, è stata promossa dai Maestri del Lavoro del Consolato del Molise, da sempre impegnati nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza, con particolare attenzione alle giovani generazioni.

All’incontro hanno preso parte i Maestri del Lavoro Luigi Albiniano, Claudio Iammarrone, Lorenzo Pinto, Giancarlo Manocchio, Giuseppe Di Nonno e il responsabile comunicazione e stampa Luigi Calabrese, che hanno guidato gli studenti in un percorso educativo coinvolgente e formativo.

Nel corso della mattinata, i relatori hanno affrontato il tema della sicurezza utilizzando un linguaggio semplice, diretto e adatto all’età dei partecipanti, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull’importanza di adottare comportamenti corretti nella vita quotidiana: a scuola, in casa e negli ambienti di gioco. Attraverso esempi concreti e momenti di interazione, gli alunni sono stati stimolati a riflettere su situazioni reali e a riconoscere i possibili rischi.

L’iniziativa si propone di trasmettere valori fondamentali quali l’attenzione, la responsabilità, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei propri comportamenti, contribuendo così alla formazione di cittadini più attenti e responsabili fin dalla giovane età.

L’incontro ha rappresentato un momento educativo di grande valore, in cui l’esperienza e la competenza dei Maestri del Lavoro si sono messe al servizio dei più piccoli, favorendo un apprendimento attivo, partecipato e duraturo.

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