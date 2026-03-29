Giuseppe Testa, il 2026 prima di Ciar in difesa per il ‘Rally del Ciocco’
Un piazzamento nella top ten, così com’era stato già al sabato mattina nello shakedown. Si chiude così la prima delle sette tappe del campionato italiano assoluto rally per Giuseppe Testa.
Il driver cercese figlio d’arte, in equipaggio col navigatore sammarinese Massimo Bizzocchi, su Skoda Fabia Rs per la scuderia veneta Mrc Sport chiude decimo la due giorni toscana del quarantanovesimo ‘Rally del Ciocco e della Valle del Serchio’ al termine delle tredici speciali della competizione toscana nell’area della provincia di Lucca.
«Non è stato un weekend semplice – il commento dello stesso Testa – e dobbiamo assolutamente guardare avanti. Qualche problema elettrico ed un relativo feeling con la vettura non ci hanno permesso di avere quello che è il nostro passo. Occorrerà ora lavorare ancora più sodo e farci trovare al meglio per la seconda tappa del circuito».
L’appuntamento è ora per metà maggio, dal 14 al 16, quando in Sicilia andrà in scena, nell’area palermitana, il Targa Florio, appuntamento dal coefficiente maggiorato per l’assegnazione del punteggio.