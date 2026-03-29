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Pallavolo serie A3, la Spike Devils superata 3-1 a Belluno ed esce di scena agli ottavi dei playoff di A3

Photo of Redazione Redazione29 Marzo 2026
Del Fra palleggia in sospensione

BELLUNO VOLLEY – ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3-1 (25/22, 25/18, 23/25, 25/18)

BELLUNO: Mozzato 9, Marsili 2, Corrado 22, Basso 7, Giannotti 17, Loglisci 17, Hoffer (L); Cengia, Pozzebon. Ne: Marini Da Costa, Bortoletto, Michielon, Berger e Tosatto (L2). All.: Mastrangelo.

CAMPOBASSO: Graziani 11, Bartolini 2, Morelli 12, Valchinov 17, Arienti 1, Zanni 1, Consonni (L); Aretz, Del Fra 1, Ciampa 1, Cometti. Ne: Salvador, Rescignano e De Nigris (L2). All.: Bua.

ARBITRI: Polenta (Ancona) e Villano (Terni).

NOTE: all’andata 3-2 Belluno; Belluno avanza ai quarti di finale. Infortunio (problema all’inguine) sull’1-4 del primo set per Arienti (Campobasso), non più rientrato. Cartellino giallo (proteste) sull’11-8 del quarto set per Scocchera (dirigente Campobasso). Durata set: 28’, 25’, 32’ e 25’. Belluno: battute vincenti 6, battute sbagliate 14, muri 11. Campobasso: bv 1, bs 12, m 9.

Termina agli ottavi di finale dei playoff di Serie A3 Credem Banca – un sostanzioso passo in avanti rispetto alla prima esperienza nella terza serie sotto rete nazionale – il percorso nell’annata 2026/26 degli EnergyTime Spike Devils Campobasso, che, a testa alta, possono sintetizzare un itinerario in cui hanno raggiunto tutti gli obiettivi stabiliti ad inizio del proprio percorso.

Di fronte alla corazzata Belluno, tra andata e ritorno, i rossoblù centrano tre set col rammarico di una gara di andata in cui sarebbe potuto arrivare un successo per 3-1 ed un ritorno in cui, sino a metà quarto set, c’era la possibilità di raggiungere il tie-break prima di un piccolo passaggio a vuoto costato carissimo.

Nell’Arena dei veneti i rossoblù partono forte e vanno anche 4-1, dovendo fare i conti anche con l’infortunio di Arienti. Belluno rientra e si porta avanti, poi si procede all’insegna dell’equilibrio, ma, sul finale, i veneti danno uno strappo prendendo un break di tre punti che si portano sino al termine del parziale (25-22).

Nel secondo set i rossoblù sono in scia sino all’8-7, poi qualche errore di troppo consente ai bellunesi di staccarsi e di avere vita facile centrando il parziale a 18.

Qui, ancora una volta, emerge il carattere dei molisani, che, dopo un equilibrio serrato, riescono a risalire dal meno tre del 21-18 ed imporsi allo sprint 25-23 nel corso del terzo set.

Il successo nel parziale potrebbe dare nuova luce ai rossoblù, che però si trovano a rincorrere nel quarto set col margine che si dilata sempre più e, dopo un errore in costruzione di Del Fra, un muro su di una pipe di Valchinov ed un ace subito arriva il segnale di una situazione che si fa intricata e definitivamente irrecuperabile dopo l’errore di Bartolini ed un altro paio di punti dei veneti (22-14), che chiudono round e pratica a 18.

«Il rammarico è ancor più evidente di quello dell’andata – l’analisi a fine partita del tecnico dei rossoblù Giuseppe Buaperché la sensazione era quella di poter allungare la contesa, ma non ci è riuscito. Paghiamo troppo spesso degli errori in contrattacco e, poi, finiamo col finire in spirali negative che ci portano a tutta una serie di errori, che ci tagliano il morale. E, sinceramente, fa ancora più male».

«A Vinchiaturo – prosegue – avremmo potuto chiuderla sul 3-1, ma non ci è riuscito qui, sul finale, abbiamo pagato anche un po’ lo sforzo e nemmeno la sorte ci è stata amica con l’infortunio patito da Arienti, che sarebbe potuto essere un punto di riferimento unico in fase break. Nel nostro percorso il destino ci è stato accanto nel girone di andata della regular season, meno, invece, nel ritorno, ma nel complesso di una stagione ci può stare».

«Ora – chiosa Buaci prendiamo una settimana di stacco, poi, dopo Pasqua, torneremo a lavorare in palestra con il gruppo per qualche ulteriore seduta e, contemporaneamente inizierà la fase di programmazione in vista della nuova stagione».

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