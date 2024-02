Campionati Italiani Indoor ragazzi e Trofeo Skate Italia a Pescara, buoni risultati per le atlete di Campobasso

Anche la seconda sessione dei Campionati Italiani Indoor, riservata alla categoria ‘ragazzi’, che si è svolta dal 23 al 25 febbraio a Pescara, si è conclusa con buoni risultati per le atlete del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso.

E’ andata molto bene per Sara Storto che, rispetto alla passata stagione, ha migliorato di molto la sua prestazione sia nella gara corta che nella lunga. Sul giro sprint a partenze contrapposte, la pattinatrice rosso-blu ha fermato il cronometro a 21”81 lasciandosi alle spalle 36 avversarie. Positiva la sua prova anche sulla distanza dove è riuscita a reggere il ritmo del treno di testa per metà gara, prima del distacco che l’ha messa fuori dai giochi.

Per Chiara Fusco, invece, l’esordio ai Campionati Italiani è stato dolce-amaro. Nella batteria di qualificazione della 3000 metri a punti, il tocco di un’avversaria poco prima dell’ingresso in curva le ha fatto perdere l’equilibrio e la caduta l’ha costretta all’abbandono. Meglio è andata, invece, nella gara di velocità dove la giovane campobassana ha ottenuto un buon tempo, 21”94, ed un discreto piazzamento in classifica generale con una trentina di avversarie alle spalle.

Esperienza positiva per Martina Palumbo e Sofia Macari, impegnate nel Trofeo Skate Italia riservato alla categoria “ragazzi 12”. Alla loro prima volta in una competizione tricolore, le due “piccole” campobassane hanno provato a fare del loro meglio. Martina Palumbo ha chiuso la gara di velocità in 23”09; nei 2000 metri a punti, invece, è scivolata ad inizio gara, ha provato a riprendere la corsa ma ormai aveva perso il passo. E’ andata bene anche per Sofia Macari che ha chiuso la sprint in 23”68 ed ha ben figurato anche nella lunga resistendo per metà gara prima del doppiaggio.

Ora gli atleti del Centro Sportivo Pattinaggio Campobasso avranno tre settimane di tempo per preparare al meglio i Campionati Regionali Indoor che si svolgeranno domenica 17 marzo a Campobasso al Palazzetto dell’Università.