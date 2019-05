Campobasso, a Piazzetta Palombo giornata conclusiva del progetto ‘Diritti e Legalità’

Domani, venerdì 24 maggio, a conclusione del progetto Diritti e Legalità, promosso dal Comune di Campobasso in collaborazione con tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, con istituzioni ed associazioni del privato sociale, si terrà (condizioni meteo permettendo) in Piazzetta Palombo a partire dalle ore 17, la maratona artistico-musicale di chiusura dell’iniziativa di cui proprio i ragazzi saranno protagonisti.

Anche quest’anno, nella settimana di commemorazione della strage di Capaci, attraverso la musica, la recitazione, la proiezione di un cortometraggio realizzato all’interno del progetto ‘Io bullo da solo’, si renderà omaggio al lavoro di chi quotidianamente combatte tutte le mafie sia nella trincea delle aule di giustizia sia attraverso l’impegno giornaliero di chi in ogni contesto familiare, educativo, sociale e istituzionale si batte per la difesa dei diritti fondamentali e per il rispetto delle regole e dei principi alla base di una civile convivenza.