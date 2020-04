Campobasso, per ora zero contagi ma attesa per altri 10 tamponi. Il sindaco Gravina: “Non abbassare la guardia”

Una giornata a zero contagi, ma non bisogna abbassare la guardia. In estrema sintesi è questo il messaggio lanciato dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

Non bisogna abbassare la guardia perchè l’emergenza non è finita e perchè anche a Campobasso sono in attesa di essere processati ancora 10 tamponi.

Dunque l’appello, ancora una volta, è quello di restare a casa e continuare a seguire le regole.

Gravina ha poi parlato delle procedure avviate dal Comune per garantire aiuti alle persone in difficoltà.