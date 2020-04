Covid-19, per il secondo giorno consecutivo zero contagi in Molise. I positivi restano 222. In calo anche il dato nazionale: 880 i nuovi casi

I dati dell’Asrem diffusi poco fa e riferiti alle 18 di oggi, martedì 7 aprile 2020, indicano che i contagi in Molise sono fermi, per il secondo giorno consecutivo, a 222. 1746 i tamponi effettuati, di cui 1524 risultati negativi. Calo dei contagiati anche a livello nazionale con ‘soli’ 880 nuovi casi. Le misure di contenimento iniziano a produrre gli effetti sperati.

30 in totale i pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso, di cui 4 in Terapia Intensiva, 1 in Terapia subintensiva, 25 in Malattie Infettive.

Un paziente positivo è, invece, ricoverato al Veneziale di Isernia in Ortopedia. 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed.

I pazienti postivi isolati sono complessivamente 165. Di questi 20 sono stati quelli asintomatici dimessi e 145 sono gli asintomatici a domicilio.

Sale a 6 il numero dei guariti definitivamente. Fermo a 13 il numero complessivo dei decessi.

Le persone in isolamento sono 367, quelle in sorveglianza 26.