Come ha speso i fondi la Regione Molise? Il venti novembre, si terrà il giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione Molise per l’esercizio 2019. Si tratta dell’esame di legittimità e regolarità delle modalità utilizzate dal Governo regionale per “costruire” il Rendiconto generale. Il rendiconto non si limita a fornire una valutazione delle allocazioni finanziarie, ma consiste in una verifica tecnico-giuridica che mira a salvaguardare gli interessi delle famiglie (sviluppo sociale) o delle imprese (sviluppo economico).

Per ovvi motivi di sicurezza il Rendiconto quest’anno si terrà online con il seguente programma:

Dopo il saluto e l’intervento di apertura del Presidente di questa Sezione di controllo, Lucilla Valente, i Magistrati Istruttori, Domenico Cerqua e Ruben D’Addio riassumeranno gli esiti delle verifiche condotte sulla gestione 2019

dell’Ente Regione e dell’intero sistema Molise e sul rendiconto approvato dalla Giunta Regionale

Seguirà la requisitoria del Procuratore Regionale della Corte dei Conti per il Molise, Consigliere Stefano Grossi,

ed eventualmente un breve intervento di replica del Presidente della Regione, Donato Toma.

Infine la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio per assumere la propria decisione, di cui, al termine, verrà letto il dispositivo in pubblica adunanza.

Carola Pulvirenti