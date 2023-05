Domani, mercoledì 10 maggio, verrà inaugurato il “Centro Be Future Molise – Centro di aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenza e abusanti” dell’ATS di Campobasso

Domani, mercoledì 10 maggio, presso l’immobile del Comune di Campobasso in Viale del Castello n. 68, alle ore 10.00, ci sarà l’inaugurazione del “Centro Be Future Molise – Centro di aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenza e abusanti” dell’ATS di Campobasso, prevista per il giorno 10 maggio 2023.

Il Centro mira a garantire un sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti. In particolare la progettualità intende sviluppare azioni volte alla protezione dei minori vittime di violenza ed anche ai minori “abusanti”, una volta conclusosi l’iter giudiziario nel quale il minore è stato coinvolto, al fine di favorire la prevenzione del rischio di recidiva ed il reinserimento sociale.

Il progetto, “Centro Be Future Molise – Centro di aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenza e abusanti” è finanziato dalla parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Saranno presenti, oltre al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, i rappresentanti dei seguenti partner privati e istituzionali: Ambito Territoriale Sociale di Campobasso – Kairos Cooperativa Sociale Arl Onlus Ets – la Cooperativa Sociale Be Free – Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Molise –Garante dei Diritti della Persona – Direzione Generale A.S.Re.M. – Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Campobasso – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Campobasso – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Larino – Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso – Tribunale per i Minorenni di Campobasso – Ufficio di Servizi Sociali per Minorenni (U.S.S.M.) di Campobasso – Questura di Campobasso – Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Campobasso – Ufficio Scolastico Regionale del Molise, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Campobasso.