Domenica 7 maggio a Campobasso l’evento ‘Bicincittà’ e trasporto pubblico gratuito sui mezzi pubblici cittadini

In occasione della manifestazione ‘Bicincittà’ in programma per domenica 7 maggio, l’amministrazione comunale di Campobasso, grazie alla collaborazione della SEAC, promuove una giornata di trasporto pubblico gratuito sui mezzi pubblici cittadini. Sarà quindi possibile, per l’intera giornata, salire a bordo di tutti i mezzi della SEAC, per spostarsi sull’intera rete cittadina, senza la necessità di obliterare il biglietto.

“L’iniziativa – come ha spiegato l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente, Simone Cretella – tende a promuovere tutte le forme di mobilità sostenibile e a sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo del trasporto pubblico in alternativa all’auto privata per limitare l’impatto delle automobili sulla mobilità, sulla qualità dell’aria e, quindi, sulla vivibilità cittadina.

L’obiettivo, vista anche la concomitanza con la passeggiata ciclistica che interesserà buona parte delle strade cittadine, – ha aggiunto Cretella – è di vivere una domenica senz’auto e di poter quindi godere di una bella giornata primaverile in una città decisamente più green e sostenibile”.