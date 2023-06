Fasolino (Popolari per l’Italia): “Giovani e ambiente saranno il nostro futuro”

“Sono state quattro settimane piene di incontri e di confronti con amici, cittadini e simpatizzanti partendo da Campobasso, la mia città, e toccando tanti altri centri del Molise, nei quali ho ascoltato, raccolto e fatto mie, con grande disponibilità, le istanze e i bisogni delle persone e, in special modo, dei giovani”. La candidata al Consiglio regionale per i Popolari per l’Italia, Carla Fasolino, a sostegno del candidato presidente per il centrodestra, Francesco Roberti, traccia un bilancio della sua campagna elettorale ed elenca le priorità della sua azione politica: “I nostri ragazzi si sentono stufi di essere chiamati ‘il nostro futuro’ perché loro sono il presente e vogliono che i loro problemi siano assunti come prioritari. Io voglio tornare a scommettere su di loro sfruttando le potenzialità del nostro ambiente e delle sue risorse e creando vere opportunità di lavoro e di futuro affinché possano restare e anche tornare nella propria terra senza più dover essere costretti ad abbandonala per cercare fortuna altrove”.

“Con la mia esperienza di imprenditrice nel settore delle energie rinnovabili con un’azienda giovane e in cui lavorano giovani, ho già dimostrato di crederci fortemente così come credo nello sport e nel sostegno alle associazioni che lo promuovono attraverso i valori della lealtà, della squadra, del gruppo e del rispetto delle regole per gli altri e per sé stessi. Per dare concretezza a tutto questo, possiamo usare i fondi già stanziati e indirizzare quelli che possono essere ulteriormente investiti anche nella ricerca, nell’università e nell’istruzione, creando davvero opportunità di lavoro e di futuro sul territorio per i nostri ragazzi. Ma soprattutto tenendo sempre presente il valore della coerenza, come dimostra la mia storia politica nei Popolari per l’Italia con cui ho iniziato e porto avanti il mio percorso senza il culto dell’uomo solo al comando”.

“Domenica 25 e lunedì 26 con il nostro voto – conclude Fasolino – possiamo dare un futuro a questa possibilità insieme con il candidato presidente, Francesco Roberti e la sua squadra che unisce tante passioni e competenze diverse”.

MESSAGGIO POLITICO