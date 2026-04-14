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Formazione digitale: Frosolone capofila di un progetto che mira alla crescita socio-economica del territorio

Photo of Redazione Redazione14 Aprile 2026

Continuano gli incontri a Frosolone nell’ambito del progetto MOLIDIG – Molise Digitale per la Formazione Digitale e lo sviluppo del territorio. L’iniziativa, sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale istituito per accompagnare l’Italia verso la transizione digitale, è promossa dal Comune di Frosolone insieme a Trivento, Santa Croce di Magliano, Agnone e Riccia; mira a stimolare e sostenere la crescita socio – economica del territorio nonché ad arginare il depauperamento socio – demografico tramite una formazione gratuita e dedicata a diverse fasce della popolazione locale.

MOLIDIG è rivolto ai cittadini di età compresa tra i 14 e i 65 anni appartenenti alle seguenti categorie: studenti, NEET (acronimo di ‘Not in Education, Employment, or Training’: giovani non inseriti in percorsi scolastici, lavorativi o di formazione), disoccupati, dipendenti pubblici e privati, imprenditori e professionisti. Prevede una formazione suddivisa in corsi da svolgere in presenza, online e in modalità ibrida, in tutti i contenuti in materia digitale quali alfabetizzazione digitale, utilizzo etico e consapevole delle ICT Information and Communication Tecnologies: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dematerializzazione, sicurezza, creazione di contenuti, comunicazione e utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Il tutto al fine di tracciare un solco di competenze tese all’orientamento allo studio e al lavoro, all’inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro, al potenziamento dell’esecuzione di incarichi e mansioni lavorative, alla promozione dell’imprenditorialità.

“Si tratta di una grande opportunità per i nostri cittadini – commenta il Sindaco Pasquale De Lisio – In un momento di grande incertezza, quello che possiamo fare è porre in essere le migliori strategie per stimolare i nostri territori a una ripresa fattiva. Possiamo farlo anche cogliendo opportunità come queste alle quali ci candidiamo sempre con entusiasmo. Nel caso specifico possiamo garantire una formazione quanto più aggiornata nel digitale, ambito dal quale non possiamo più prescindere, toccando tutte le fasce della popolazione attiva vale a dire da coloro che devono ancora iniziare il loro percorso, ma che possono apportare nuova linfa vitale, a coloro che hanno dato già tanto ai nostri territori e possono così continuare e migliorare i loro obiettivi”.

Tra i prossimi incontri il corso previsto domani, mercoledì 15 aprile, a partire dalle ore 9.00 e fino alle 13.00, presso i locali dell’ex municipio, in Piazza Municipio a Frosolone. Tema dell’incontro, dedicato a studenti e NEET, ‘Siti web e portali per l’orientamento’.

Il Comune esorta quanti rientrano nella fascia di età e nelle categorie specificate a non sprecare questa preziosa opportunità. Creare i presupposti per migliorare le proprie competenze è il primo passo verso il mantenimento di tessuto economico e sociale dinamico.

Tutte le informazioni sul progetto sono reperibili al sito al sito www.molidig.it al quale è possibile iscriversi cliccando sulla sezione ‘iscriviti ai corsi’ e compilando il form successivo.

 

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