Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, il messaggio del sindaco Gravina

Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo.

In occasione della Giornata nazionale, in segno di omaggio, anche l’Amministrazione Comunale di Palazzo San Giorgio, come tutte le altre, ha esposto le bandiere a mezz’asta.

“Il progressivo attenuarsi dell’emergenza pandemica non cancellerà né oggi e né mai il dolore e la sofferenza che in tantissimi si sono ritrovati a dover affrontare, senza alcuna colpa, perdendo un proprio caro. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – In quel momento, le difficoltà e le insidie per la tenuta sociale del nostro Stato, hanno reso ancora più drammatico ciò che i familiari delle vittime dell’epidemia hanno vissuto. Per tutti noi ricordare e avere memoria di ciò che la pandemia ha significato, dei dolori che ha inferto e dei sacrifici che la nostra nazione e la sua gente ha affrontato non senza fatica ma con una sempre determinante dignità, deve continuare ad essere, come è nelle intenzioni originarie dell’istituzione di questa giornata, il punto di partenza con il quale confrontarci costantemente in termini di prevenzione, organizzazione e gestione di piani di programmazione, capaci di garantire strutture sanitarie e interventi adatti a emergenze di portata così vasta e improvvisa”.