Grande successo per ‘Miseria e nobiltà’ in scena a Pietracatella durante le festività natalizie grazie al gruppo teatrale locale

Sabato 30 dicembre presso la sala comunale di Pietracatella, alle ore 20,30, ultima replica dello spettacolo teatrale ‘Miseria e nobiltà’ di E. Scarpetta, con libero adattamento del prof. Donato Angiolillo.

L’ultimo spettacolo del gruppo teatrale durante le festività natalizie è già sold-out, dopo aver fatto il pienone anche nelle date precedenti del 25,26 e 28 dicembre, con oltre 200 spettatori a serata.

Un successo che conferma la grande professionalità del gruppo di attori pietracatellesi che da anni regalano alla piccola comunità spettacoli teatrali ad alto livello recitativo, coinvolgenti e divertenti, capaci di coinvolgere il pubblico locale e non solo.

Quest’anno è stato scelto di portare in scena la commedia di Scarpetta ‘Miseria e nobiltà’, un intreccio con equivoci di ogni genere, esagerazioni e scioglimento con l’inevitabile lieto fine, scritta nel 1887. Gli attori tutti pietracatellesi hanno fatto divertire il pubblico locale, intrattenendo per una lunga serata sia giovani che meno giovani.

Nella commedia lo scontro paradossale tra una nobiltà parassitaria e scialacquaria e una povertà all’ennesima potenza dà l’opportunità di riflettere sulla vita e di guardare ad essa con un po’ di positività, di ricavarsi uno spazio per il sogno (anche ad occhi aperti) e per l’ironia. Per sorridere, in una parola, delle nostre quotidiane miserie e nobiltà.

Una interpretazione esageratamente farsesca, a tratti grottesca, con iperboli linguistiche e non, perché, come diceva Scarpetta, “la parodia è nell’arte come nella vita”.