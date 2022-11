Il CBD si può usare in Italia? Cosa stabilisce la legge europea

L’uso ed il consumo di CBD (cannabidiolo) è ormai molto diffuso in Italia e sono anche numerosi negozi a tema che vengono questo genere di prodotti. Tuttavia, c’è ancora chi non conosce ancora bene questo principio attivo e teme che possa essere illegale, dato il suo stretto legame con la cannabis (o marijuana, o canapa). La cannabis rientra tra le droghe leggere ed è quindi illegale nel nostro paese, ma a darle tutte le proprietà di “sballo” e di euforia che conosciamo, è in realtà il THC (il tetraidrocannabinolo). Il THC, infatti, crea dipendenza e possiede effetti psicotropi.

Oltre al THC, un altro componente fondamentale della canapa è proprio il CBD, che, però, possiede proprietà diametralmente opposte a quelle del THC. Non dà dipendenza e non ha effetti psicotropi. Di conseguenza, è legale sia a livello italiano, che a livello europeo. Per saperne di più sulle sue proprietà clicca qui. Il CBD agisce sul sistema endocannabinoide dei mammiferi (quindi ha effetti sia sull’uomo che su animali come i cani e i gatti domestici) e ha numerose proprietà benefiche. Il CBD, nell’uomo, viene usato per il trattamento di: disturbi d’ansia, depressione, stress, disturbi del sonno, sindrome premestruale, disturbi della post-menopausa, problematiche muscolari (tensioni, contratture, strappi, ematomi), emicrania, disturbi respiratori e disturbi gastrointestinali (come reflusso gastroesofageo e digestione lenta). Gli effetti sugli animali domestici sono più o meno gli stessi, date le proprietà calmanti del CBD. Alla luce di tutto ciò, a rendere legale il commercio ed il consumo di CBD sul territorio dell’Unione Europea, è stata un’apposita sentenza della Corte di Giustizia.

Il CBD è legale: la sentenza della Corte di Giustizia

È vero che la Corte di Giustizia ha reso legale il CBD in tutti i paesi dell’Unione Europea, ma è anche vero che ha posto determinati requisiti specifici da rispettare. Nella sentenza, infatti, è stato specificato che il CBD venduto nei territori dell’UE deve essere estratto solamente da Cannabis sativa coltivata proprio in Unione Europea. Inoltre, il CBD deve essere estratto da ogni parte della pianta e non solamente da alcune parti specifiche, come fiori o altro. Un’altra norma riguarda proprio il THC, che può essere presente, ma solamente con una concentrazione dello 0,2%. È stato infatti verificato che, al di sotto di questa soglia, non è in grado di sviluppare effetti psicotropi nell’organismo. Anche se il CBD è legale, però, ogni Paese membro dell’UE può porre, in totale autonomia, delle proprie limitazioni alla sua commercializzazione e al suo uso in caso di insorgenza di problemi di salute pubblica. Di conseguenza, l’Italia si è adeguata in toto alla normativa europea, senza promulgare qualche legge specifica in materia di CBD. Quindi, per quanto riguarda i parametri in materia di commercializzazione, uso e consumo di CBD, bisogna fare solamente riferimento ai parametri presentati in precedenza. L’Italia ha solo promulgato la legge 242 del 2016, che si riferisce genericamente alla coltivazione e all’utilizzo della cannabis sativa.

Come comprare online il CBD legale: quali prodotti esistono

Se si decide di comprare prodotti a base di CBD, c’è bisogno prima di capire quali siano le tipologie presenti in commercio. La prima e la più diffusa è sicuramente l’olio di CBD, che viene proprio ottenuto diluendo l’estratto di CBD in olio di semi di canapa. L’olio di CBD viene usato sia negli umani, che negli animali (sia di grande che di piccola taglia) e viene considerato anche un coadiuvante nella perdita di peso. Infatti, è ricco di Omega 3 ed Omega 6 e permette di bruciare maggiormente i grassi. I cristalli di CBD, invece, rappresentano quella che è la forma più pura di questo principio attivo. Infatti sono lavorati in maniera tale da presentare una purezza del 99%. Per chi invece consuma liquidi per sigarette elettronica, sono presenti in commercio anche E-liquid a base di CBD che possono essere vaporizzati. Si possono poi trovare in commercio prodotti cosmetici e prodotti alimentari che contengono CBD, come le creme e i sieri antirughe, oppure gli snack sia salati che dolci. Per acquistare online CBD legale, è possibile collegarsi all’e-commerce JustBob, punto di riferimento italiano ed europeo in materia di cannabis legale. Sul sito, infatti, sono presenti varie tipologie di canapa legale, oltre anche ad hashish legale. Il CBD può essere trovato sia sotto forma di olio, che di cristalli, che di liquidi. Anche se si tratta di un acquisto totalmente legale, qualcuno potrebbe ancora preferire l’anonimato. E l’azienda ha pensato anche a questo, perché tutti i pacchi spediti sono totalmente attenti alla privacy.