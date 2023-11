Il nuovo cartellone del Teatro Savoia è pronto, si parte il 12 dicembre con Lo schiaccianoci

Il nuovo cartellone della stagione del teatro Savoia si completa di undici appuntamenti: si parte con il balletto classico, passando per le commedie più famose, concludendo con i grandi nomi del cinema italiano.

Il primo appuntamento è “Lo schiaccianoci”, con la compagnia italiana Balletto di Milano. Il 12 e 13 dicembre il palco del Teatro Savoia sarà la cornice per il balletto di Tchaikovsky con le coreografie di Federico Veratti e la scenografia di Marco Pesta.

Il nuovo anno si apre con una delle commedie italiane più riconosciute, vale a dire “Così è se vi pare” di Luigi Pirandello, con Milena Vukotic, Pino Micol, Gianluca Ferraro e la regia di Geppy Gleijses. L’appuntamento è per il 30 e 31 gennaio. A febbraio torna la musica e il ballo ad essere i protagonisti del Teatro Savoia con lo spettacolo “H2O Mix” in cui la RBR Dance Company porterà in scena progetti artistici atti a sensibilizzare il rispetto per l’ambiente. Il 24 e 25 febbraio doppio appuntamento con Shakespeare e la sua opera “Otello”, una coproduzione del Teatro Stabile di Torino per incantare il pubblico molisano con una delle più celebri tragedie sulla gelosia interpretata da: anche Paolo Arlenghi, Marita Fossat, Michela Gioiella, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi e Michele Puleio.

Tornando al contemporaneo, l’8 e il 9 marzo ci sarà Edoardo Leo in scena al teatro Savoia con il suo spettacolo dal titolo “Ti racconto una storia”. Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione.

Il 6 e 7 aprile l’appuntamento è con “The magical mistery story” con Carlo Massarini. Immaginare le musiche dei The Beatles unite alla performance dei Beatbox che si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.

Una protagonista del cinema italiana sarà a protagonista dello spettacolo “Lisistrata”: Amanda Sandrelli, con Giuliana Colzi, Andrea Castagli, Lucianna De Flaco, un cast perfetto per la commedia di Aristofane curato dalla regia di Ugo Chiti. Lisistrata sarà in scena il 25 e 16 aprile.

Nel cartellone del Teatro Savoia sono compresi anche altri appuntamenti che riguardano spettacolo già noti al pubblico molisano, ma che completano l’offerta artistica e rendono ancora più coinvolgente la partecipazione al mondo del palcoscenico. Parliamo di “Che ci faccio qui” di Domenico Iannacone (28 dicembre 2023), “Figli di Abramo” con Stefano Sabelli e la regia di Gianluca Iumiento in scena il 1 marzo; il 22 marzo sarà la volta di “Io, G” con Raffaele Spidalieri e la Banda Gaber. Il cartellone si conclude con la musica di Giuseppe “Spiedino” Moffa, in Le nostre canzoni in scena il 13 aprile 2024.

La vendita dei biglietti per i singoli spettacoli inizierà l’11 dicembre ed è possibile acquistarli sul sito: https://www.ciaotickets.com/it/location/teatro-savoia-campobasso

FP