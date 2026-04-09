Il sindaco di Termoli, Nico Balice, incontra i vertici dei Vigili del Fuoco: briefing su emergenza danni e viabilità

Il Sindaco di Termoli, Nicola Balice, ha incontrato i vertici dei Vigili del Fuoco Molise.

Un briefing voluto per fare il punto della situazione all’indomani della riattivazione della frana di Petacciato che ha causato non pochi problemi alla viabilità della città adriatica e di tutto il basso Molise rimasto nella morsa delle interruzioni stradali.

Una situazione, in costante aggiornamento, che viene gestita in municipio dal Sindaco e dal Coc che coordinano gli interventi dei volontari di Protezione Civile.

All’incontro con il primo cittadino erano presenti il Comandante Regionale dei Vigili del Fuoco di Campobasso Fabio Leandro Cuzzocrea, il Comandante provinciale Gianfranco Tripi con i due capi distaccamento di Termoli Angelo Colaiacovo e Pietro Inservillo.

Si è discusso di eventuali soluzioni per la delocalizzazione del presidio dei Vigili del Fuoco di Termoli che attualmente si trova all’interno del Consorzio Industriale della Valle del Biferno che, non solo in queste ultime circostanze, ha indotto all’evacuazione dello stesso presidio così come è avvenuto per le aziende del Cosib durante le giornate di allerta rossa. Una sede più sicura e funzionale che possa permettere un pronto intervento in qualsiasi tipo di emergenza. Fatto anche il punto sui danni causati dal maltempo al Nucleo Industriale e nel quartiere di Rio Vivo, dell’interruzione della Statale 16 Adriatica con il crollo del ponte che separa il Molise dall’Abruzzo, e Montenero di Bisaccia da San Salvo, fino agli ultimi accadimenti di ieri per i quali, a causa della frana, è piena mobilitazione da parte di tutti gli enti interessati con le chiusure del casello autostradale dell’ A14, della statale 16 Adriatica in direzione nord e della stazione della città adriatica.

Infine, sono state ipotizzate nuove iniziative che possano coinvolgere i volontari di Protezione Civile nella gestione delle emergenze.