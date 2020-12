In dono un libro per ogni nato: il centrosinistra di Palazzo San Giorgio esprime soddisfazione per l’approvazione della mozione in Consiglio

i consiglieri comunali di centrosinistra a Palazzo San Giorgio che esprimono soddisfazione per il voto dell’Aula.

“Seppur modificata con emendamento, la nostra mozione che propone ‘Un libro per ogni nato a Campobasso’ è stata approvata all’unanimità in consiglio Comunale”. Così

“Siamo convinti – commentano – che saranno subito individuate le risorse necessarie e attivate le commissioni competenti per realizzare a breve il progetto.

“La lettura è mezzo potente per crescere e essere liberi, in questi giorni è anche strumento per riempire proficuamente il “tempo sospeso” che stiamo vivendo a causa del lockdown per emergenza Covid19. Un ragazzo/a abituato a leggere, ad esempio, troverà sicuramente nel libro un compagno per occupare il tempo in modo piacevole e proficuo. La città di Campobasso con queste iniziative, che si sommano al lavoro della Bibliomediateca, di ULI, dell’Associazione Dante Alighieri, di Nati per leggere e di tanti altri, proverà a far crescere una generazione più propensa alla lettura nel Paese che vanta il record negativo di lettori e quello sull’analfabetismo funzionale”, concludono Chierchia, Trivisonno, Battista e Salvatore.