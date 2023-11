La rivoluzione ‘green’ del Comune di San Giacomo degli Schiavoni

Uno dei principali obiettivi che il Comune di San Giacomo degli Schiavoni intende raggiungere è rappresentato dall’inserimento di forme di efficientamento energetico nella transizione da centro urbano verso una dimensione sostenibile ed intelligente rendendola una comunità meglio illuminata, più efficiente e vivibile.

E’ nato così un percorso di decarbonizzazione che partendo dagli impianti di pubblica illuminazione (che sarà completato in questi mesi), passando per gli edifici pubblici (Municipio e edificio scolastico) conferma l’ambizione di rientrare tra i c.d. “Comuni sostenibili d’Italia”.

In questo viaggio verso la sostenibilità, il Comune ha deciso di partecipare, con successo, al bando introdotto dall’EUCF “European City Facility”, ossia un’iniziativa nata nell’ambito del Programma europeo Horizon 2020 che mira a supportare i Comuni e le Autorità locali nello sviluppo di concept di investimento (IC), relativi all’attuazione delle azioni identificate nei loro Piani d’Azione per il Clima e l’Energia.

Il progetto da realizzare mira ad aumentare l’efficienza energetica e costruire una comunità sostenibile e rinnovabile. Non a caso il Comune di San Giacomo con lo sviluppo del progetto “European City Facility” nello specifico del bando Energy Communities for small town development punta a divenire la prima Comunità Net Zero italiana. L’ambizioso traguardo arriverà a fornire all’intero territorio comunale ed alle sue 580 famiglie energia verde accelerando il percorso verso la neutralità climatica per raggiungere l’obbiettivo Carbon Neutral.

“Questo primo traguardo, credo sia di fondamentale importanza non solo per la Comunità locale ma anche per l’intera Regione, risultando San Giacomo degli Schiavoni l’unico Comune molisano finanziato e tra i solo 8 in Italia. Di certo non è un arrivo ma un nuovo punto di partenza”, il commento del sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, il Senatore Costanzo Della Porta.