Lions Club Campobasso in campo per la tutela della vista: al via la campagna di sensibilizzazione sulle maculopatie con screening gratuito

Il Lions Club Campobasso, unitamente alla Regione Molise, al Comune di Campobasso, all’Associazione Pazienti Malattie Oculari, del Comitato Macula e di Retina Italia ODV, ha concesso il proprio patrocinio per l’iniziativa “Il tuo punto di vista conta – Non lasciare che le maculopatie ti fermino”.

Il Lions Club International è sin dalla Sua nascita l’associazione di Servizio più impegnata al Mondo nella tutela della vista, tanto da essere denominata Cavaliere della Vista grazie alla prima Donna Lions non vedente Hellen Keller, per questo motivo il Lions Club Campobasso è onorato di patrocinare questa iniziativa.

Infatti, tra i Service Lions che da sempre vengono realizzati in ambito Nazionale c’è quello del Cane Guida che viene ogni anno donato dai diversi Lions Club a non vedenti, così come il bastone elettronico per non vedenti e come i Service Lions di Screening gratuiti realizzati da Oculisti Soci Lions.

Tornando all’iniziativa, essa è volta a sensibilizzare la popolazione sulle gravi patologie oculari, come la degenerazione maculare legata all’età (AMD) e l’edema maculare diabetico (EMD). La campagna si propone di richiamare l’attenzione sulla necessità della diagnosi precoce e sui progressi della medicina nella prevenzione e nel trattamento di queste condizioni, che possono portare a una significativa perdita della vista.

La conferenza si terrà giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 10:30 presso la sala “Enrico Fermi” della Biblioteca d’Ateneo dell’Università degli Studi del Molise, sita in Viale Alessandro Manzoni 59, Campobasso.

Durante l’incontro verranno illustrati i rischi legati alle maculopatie e l’importanza di un controllo oculistico regolare, soprattutto per le persone di età superiore ai 50 anni e per i pazienti diabetici, categorie particolarmente esposte a queste malattie oculari.

Saranno inoltre presenti esperti del settore medico e rappresentanti delle associazioni partner, che offriranno approfondimenti scientifici e informazioni su come aderire alle iniziative di screening gratuito previste sul territorio.

Inoltre, sabato 19 ottobre 2024, presso la Sala Civica del Comune di Campobasso (Piazza Vittorio Emanuele 29), si svolgerà uno screening gratuito della vista, con orari dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00. Questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera effettuare controlli oculistici e prevenire potenziali problematiche visive.