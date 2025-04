Calcio a 5, il Cus Molise batte il Cus UniTe e stacca il pass per la fase finale di Ancona

Il Cus Molise Calcio a 5 batte il Cus UniTe e conquista il pass per Ancona sede della fase finale dei Campionati Nazionali Universitari.

I ragazzi di Di Stefano, già vittoriosi a Cassino, hanno concesso il bis nel match del Palaunimol. Gara praticamente in archivio già nella prima frazione di gioco.

La partenza sprint è proprio dei molisani. Tiro di Evangelista e gol di Mascia per l’1-0. L’azione del raddoppio parte dal portiere Oliveira che serve Di Nunzio, palla per Salvatore che firma il 2-0. Gli abruzzesi provano ad allentare la pressione con un tiro di Falasca respinto dal portiere di casa. Prima del riposo arriva anche il tris del Cus Molise firmato da Palamaro. Con questo risultato si va negli spogliatoi.

La ripresa si apre sempre nel segno del Cus Molise. Oliveira parte dalla sua porta supera il centrocampo e tira. La palla si stampa sulla traversa. I locali continuano a spingere: rilancio con i giri giusti di Oliveira per Ferrara che aggancia bene ma viene chiuso da Moyoh. Il quarto gol è frutto di uno scambio tra Sabia ed Evangelista con conclusione vincente di quest’ultimo. Sabia riceve palla da Salvatore e realizza il 5-0. Mascia mette a segno la sesta rete per il Cus Molise. Poi Polisena, mandato in campo da mister Di Stefano al posto di Oliveira, alza in angolo un tentativo di Miko D’Eramo per gli abruzzesi.

Nel finale di gara Mimervini prima e Sabia poi fissano il parziale sull’8-0. Il Cus Molise vola ad Ancona dove proverà a fare bella figura dopo il bronzo conquistato in casa nell’edizione 2024.

“Abbiamo interpretato bene la partita – afferma al termine mister Di Stefano – è arrivata una vittoria importante che ci proietta alla fase finale di Ancona dove troveremo avversarie di rango ma siamo pronti a giocarcela per provare ad arrivare il più lontano possibile. Un grazie voglio rivolgerlo a tutti i ragazzi che in queste due partite di qualificazione si sono messi a disposizione mettendo in campo cuore, sacrificio e volontà. Ora viene il bello e proveremo a divertirci”.