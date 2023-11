L’Istituto Montini di Campobasso premiato al concorso nazionale ‘Scuola strumento di pace’

L’opera ‘Pace senza confini’ realizzata dagli alunni dell’Istituto comprensivo ‘Leopoldo Montini’ di Campobasso ha ricevuto la menzione speciale per le arti figurative e plastiche in ricordo del maestro Alfiero Nena nell’ambito del concorso nazionale promosso dall’associazione Eip, Scuola come strumento di pace.

Il premio è stato ritirato da una delegazione della scuola in occasione della cerimonia che si è svolta il 25 ottobre 2023 nella sala della Biblioteca nazionale di Roma. “A Scuola si lavora per la pace” è stato il tema del 51esimo concorso nazionale in linea con l’obiettivo 16 dell’Agenda Onu 2030 “Pace, Giustizia e istituzioni solide”.

Entusiasta la presidente dell’associazione, Anna Paola Tantucci, che si è complimentata per la sensibilità e l’impegno dell’Istituto Montini, diretto dalla preside Agata Antonelli, attraverso un’opera che esprime al meglio il senso dell’iniziativa e rinnova l’impegno della scuola in un contesto di grande attualità.

Il lavoro è partito dall’analisi dell’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030, che ha lo scopo di ottenere società pacifiche e inclusive. Pensando alla parola pace i bambini hanno avviato una conversazione che ha portato a tante altre parole, come amore, amicizia, fratellanza, ma anche libertà; quella libertà che tanti studenti della nostra Scuola, arrivati dalle zone di guerra in Ucraina, non hanno più, avendo lasciato le loro case e le loro famiglie. Da qui, l’idea di un coloratissimo aquilone che sorvola Paesi e Nazioni; si è voluto promuovere l’inclusività e la diversità tra le persone di tutto il mondo, che si tengono per mano, che imparino a vivere insieme, unite nella pace.