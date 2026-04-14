Maltempo, il Molise guarda all’Europa per la ripartenza

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e l’Assessore al Coordinamento dei Fondi Europei, Michele Iorio, annunciano l’avvio formale della procedura di modifica e riprogrammazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021–2027, a seguito dei gravi eventi calamitosi che hanno recentemente colpito il territorio regionale e introducono la strategia per affrontare le conseguenze del grave dissesto causato dal maltempo.

“In un momento così delicato – dichiara il Presidente Roberti – la Regione ha il dovere di intervenire con tempestività e determinazione. Abbiamo attivato tutti gli strumenti a nostra disposizione per garantire sicurezza ai cittadini, ripristinare la piena funzionalità delle infrastrutture e sostenere il tessuto economico messo a dura prova da questi eventi straordinari. Il Molise sta vivendo una fase difficile ma voglio essere altrettanto chiaro: come governo non ci limiteremo a gestire l’emergenza, costruiremo un piano straordinario di rilancio utilizzando tutte le opportunità offerte dall’Europa”.

L’Assessore Iorio è già al lavoro per attivare tutti gli strumenti che l’Unione Europea mette a disposizione per sostenere i territori colpiti da calamità, con l’obiettivo di accelerare l’accesso alle risorse e garantire risposte rapide ed efficaci alle comunità interessate, attraverso un pacchetto integrato di fondi europei, con una strategia precisa e articolata:

Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE)

Sarà il primo strumento attivato per affrontare l’emergenza immediata, garantendo le risorse necessarie per i primi interventi urgenti e il ripristino delle condizioni minime di sicurezza.

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione

Costituiranno l’asse portante della ricostruzione. La Regione intende puntare con decisione su questi strumenti per finanziare la messa in sicurezza del territorio e il consolidamento delle aree a rischio frana.

Programma LIFE

La Regione intende inoltre attivare progetti innovativi per la prevenzione del rischio idrogeologico e l’adattamento ai cambiamenti climatici, guardando al futuro e non solo all’emergenza.

“Non esiste un solo fondo risolutivo – spiega Iorio – ma una strategia che combina più strumenti. È questa la chiave per portare in Molise risorse significative e dare risposte concrete ai cittadini”.

L’obiettivo della Regione è ambizioso ma realistico: attivare centinaia di milioni di euro di risorse europee nei prossimi anni, con priorità assoluta alle aree più colpite e alle infrastrutture strategiche che collegano il Molise al resto del Paese.

L’Assessore Iorio è già impegnato in un lavoro operativo con le strutture europee e nazionali per intercettare rapidamente tutte le linee di finanziamento disponibili e accelerare la presentazione dei progetti.

“Abbiamo già provveduto all’avvio formale della richiesta della procedura di modifica e riprogrammazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021–2027, a seguito dei gravi eventi calamitosi che hanno recentemente colpito il territorio regionale” annuncia il componente dell’esecutivo. “La richiesta avanzata alla Commissione Europea – spiega l’Assessore Iorio – rappresenta un passaggio fondamentale per adattare la programmazione dei fondi europei alle nuove esigenze del territorio. Puntiamo a una rimodulazione efficace delle risorse, capace di rafforzare gli interventi per la messa in sicurezza, la prevenzione del rischio idrogeologico e la resilienza complessiva del Molise”.

“Questa iniziativa – concludono Roberti e Iorio – conferma la volontà della Regione Molise di non lasciare indietro nessun territorio e di trasformare una fase di emergenza in un’opportunità per rafforzare la sicurezza, la competitività e la coesione del nostro sistema regionale. Dall’emergenza deve nascere una nuova stagione di sviluppo”.