Montenero di Bisaccia, segnalato giovane per possesso di stupefacenti

Un giovane 20enne residente a Petacciato, nel corso di un controllo alla circolazione stradale nella zona di Montenero di Bisaccia e avvenuto ieri 6 marzo 2019, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, equivalente a 5 grammi di hashish. I carabinieri di Termoli, dopo aver compiuto il narcotest, hanno segnalato il ventenne al Prefetto di Campobasso. Non c’è stato il ritiro della patente poiché il giovane non era il conducente dell’auto fermata.