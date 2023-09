Motivazione, finanza agevolata, partnership e intelligenza artificiale per un’impresa di successo: in Molise arriva la Grande Sfida in Tour

Approda in Molise La Grande Sfida in Tour, il format itinerante di Ram Consulting, la società di consulenza aziendale specializzata in performance management che da oltre 10 anni affianca manager e imprenditori nello sviluppo d’impresa.

È tutto pronto, infatti, per la tappa che si terrà sabato 30 settembre, a partire dalle 10,00, a Ripalimosani, alle porte di Campobasso, presso la sede di Officine Grafiche e Grafilandia.

Un workshop di 3 ore, moderato dall’Head Coach Pasquale Tardino, con una kermesse di interventi interessanti.

Ad aprire le danze, uno dei due padroni di casa, Maurizio Discenza, Ceo Omega Point e speaker sul tema delle partnership imprenditoriali. Maurizio parlerà dell’importanza delle collaborazioni interaziendali e di come la costruzione delle giuste sinergie sia cruciale per affrontare le sfide in modo più efficace.

Seguirà l’intervento di Dante Ruscello, Innovation & Strategic Manager di Ram, con un intervento che ha il focus sulla finanza agevolata, come strumento fondamentale per promuovere ed espandere la propria attività.

Seguirà Silvia Lansione, Responsabile Formazione e Trainer Ram, che si occuperà del Mindset, per sfatare luoghi comuni e falsi miti sul funzionamento della mente e per affrontare al meglio e con un atteggiamento “vincente” le sfide del lavoro e della vita personale.

Dulcis in fundo, l’altro padrone di casa, Massimiliano Di Cuia, Ceo di Grafilandia & Amazon Specialist, porterà i presenti in un viaggio alla scoperta dei segreti e delle potenzialità più sorprendenti dell’Intelligenza Artificiale.

Inoltre, la Grande Sfida Ripalimosani sarà anche l’occasione per sancire ufficialmente l’apertura del City Office Ram di Campobasso, che servirà le imprese di Molise e Abruzzo.