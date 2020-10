Ottobre mese dell’educazione finanziaria: formatori Anasf ‘connessi’ con gli studenti del Convitto Mario Pagano

Nonostante le difficoltà del momento, la scuola non si ferma, così come non si fermano i progetti che coinvolgono gli allievi del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso.

Per gli studenti della IV e della III A del Liceo, giovedì 29 ottobre, ha preso il via il progetto economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO promosso dall’Anasf, Associazione dei consulenti finanziari.

Per loro una modalità di ‘didattica mista’, con la prima classe in presenza e gli allievi della seconda collegationline per partecipare all’incontro con il formatore Anasf, Francesco Manocchio, anche lui connesso attraverso il web.