Pallacanestro serie A1, all’Arena big-match tra La Molisana Magnolia Campobasso e la corazzata Schio

È senza mezzi termini il big match della quinta giornata nella Techfind Serie A1. È la sfida tra le due leader del torneo con sul parquet i due quintetti andati sempre a segno nel massimo torneo cestistico in rosa (al pari di Venezia con le lagunari che però hanno già osservato il proprio turno di riposo). Nello scenario dell’Arena La Molisana Magnolia Campobasso è pronta ad accogliere la corazzata Schio per provare a regalarsi un’altra perla in un avvio di stagione sinora meraviglioso.

SWEET DISPOSITION La vigilia, sul fronte dei #fioridacciaio, è quella delle belle sensazioni. «È indubbiamente piacevole essere al vertice – riconosce il coach Mimmo Sabatelli – tanto più in coabitazione con una corazzata come quella scledense. Ne siamo felici. Siamo, però, al tempo stesso, consapevoli che le orange esprimono un livello cestistico superiore al nostro, ma questo non vuol dire partire rassegnati, anzi. Faremo di tutto per rendere loro la vita difficile, cercando sul parquet di offrire il massimo di quelle che sono le nostre attuali possibilità».

INJURY LIST Oltre alla lunga trasferta in Armenia, l’ultima settimana è stata contraddistinta anche dal lavoro di recupero con Kacerik, Giacchetti e Quiñonez, ciascuna alle prese con delle problematiche di carattere fisico.

«La speranza è di poterne recuperare qualcuna – chiarisce il trainer rossoblù – anche se non sappiamo ancora chi. Sarà lo staff medico, nelle prossime ore, a darci un quadro definitivo della situazione».

OPPONENT SIDE Con certezza, di fronte, le magnolie troveranno una delle due rappresentanti tricolori nell’Eurolega, nonché un team con un palmares semplicemente invidiabile: solo in campo nazionale dodici scudetti, quindici Coppe Italia e tredici Supercoppe.

A livello di costruzione del roster, Schio quest’anno ha deciso di non far ricorso (per ora) a giocatrici statunitensi puntando con forza sulle europee: il ritorno della cecchina lettone Laksa, l’arrivo della stellina francese Salaün e l’approdo della croata Dojkic – fresca di anello Wnba con New York – si sono andate ad unire alla conferma dell’ungherese Juhasz (reduce dalle Finals negli Stati Uniti con Minnesota), integrata nelle rotazioni anche dall’ingaggio della slovacca Hruscakova. Sul fronte azzurro gli arrivi di due dei più interessanti prospetti nazionali come la play Carlotta Zanardi e la guardia Ilaria Panzera, nonché il rientro della pivot Olbis Andrè hanno dato ulteriore profondità ad una base che, intorno al capitano Giorgia Sottana, può contare su elementi del calibro di Costanza Verona, Jasmine Keys, Martina Bestagno e Martina Crippa.

«Senz’altro è la squadra più compatta del nostro panorama cestistico, un team abituato a gestire i due appuntamenti al meglio. Contro di loro siamo consapevoli che sarà necessaria una partita ai limiti della perfezione. Solo così potremo provare a cercare di rendere loro la vita difficile».

ROTAZIONI PROFONDE In tal senso, in una stagione in cui anche le rotazioni delle magnolie sono divenute più profonde «molto dipenderà dal numero degli elementi che potremo avere a disposizione – spiega Sabatelli – e su quello che potrà essere il loro contributo».

DOPPIO ESAME Quello con Schio, tra l’altro, sarà un match che proietterà anche su di un importante bivio in chiave EuroCup, ossia la trasferta di mercoledì a Pecs in Ungheria.

«Non possiamo e non dobbiamo permetterci di guardare a più gare – ammonisce il trainer – ora c’è da concentrarsi solo su questo match, cercando di disputarlo al meglio».

MOOD TATTICO Il che, da un punto di vista strettamente tattico, per le magnolie ha una declinazione tanto semplice quanto univoca. «Indipendentemente dall’avversaria – chiarisce il trainer dei #fioridacciaio – la nostra essenza deve essere quella di difendere e farlo in maniera forte. L’importante, rispetto alle ultime gare, sarà avere tutt’altro tipo di approccio, cercando di partire limitandole il più possibile e poi vedere in corso d’opera come evolve la situazione».

ARENA INSIDE In tal senso, fondamentale sarà anche il supporto del pubblico dell’Arena. «Ora più che mai – arringa la folla Sabatelli – abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Abbiamo la necessità di sentirli vicini perché ci trasmettano quel calore e quella voglia di provare a valicare l’ostacolo cercando di andare oltre».

DIRETTA FEDERALE Con palla a due alle ore 18 nell’ultima domenica di ottobre, la sfida tra La Molisana Magnolia Campobasso e Schio – partita dal sapore speciale per il capitano delle magnolie Stefania Trimboli, ex di giornata – sarà diretta da una terna tutta al maschile formata dal perugino Moretti, dal trevigiano Nuara e dall’irpino Roca. Il match, come tutti gli altri appuntamenti del quinto turno, sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma pay di Lega Basket Femminile flima.tv. Tuttavia, l’importanza della contesa farà sì che ci sarà anche una finestra ‘in chiaro’ sul profilo Twitch di Italbasket, segnale anche dell’interesse della Federazione italiana pallacanestro sulla contesa.