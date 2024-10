Pallavolo serie A3, la Spike Campobasso sul campo del Castellana Grotte

Una sfida ad una realtà storicamente di vaglia per il mondo pallavolistico nazionale. Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso si recano in Puglia alla volta di Castellana Grotte per sfidare nel fortino del PalaGrotte – quello che per gli appassionati d’antan era conosciuto sotto l’appellativo di Pala167 – la New Mater, formazione retrocessa dall’A2 e che, dopo un turno di riposo all’esordio, nella scorsa giornata è andata a fare un colpaccio in casa dei grandi favoriti di Gioia del Colle al termine di un derby conclusosi al tie-break e che ha comunque lasciato un punto al team griffato Bcc Tecbus.

La società del presidente Miccolis ha in due ‘glorie’ del volley cittadino come Bruno De Mori e Giuseppe Barbone (rispettivamente schiacciatore e centrale di punta nell’allora Materdomini) i propri direttore sportivo ed allenatore con un organico formato da elementi in grado di dire pienamente la loro nel Girone Blu della Serie A3 Credem Banca.

Da parte sua, il sei più uno del capoluogo di regione ha lavorato duro in settimana, cercando di andare oltre l’assenza del proprio bomber: l’italovenezuelano Ivan Zanettin.

«La squadra ha fatto il suo dovere – spiega alla vigilia il tecnico Mariano Maniscalco – cercando di andare oltre l’assenza di Ivan. Il club si sta guardando anche alla finestra per trovare un rinforzo, ma da regolamento, potrebbe essere disponibile solo dal quarto turno in poi. Per questo ora è determinante fare di necessità virtù».

Aspetto che – nella scorsa gara con Lecce – ha messo in mostra le qualità di Diaferia, il backup per il ruolo di fuorimano in casa rossoblù.

«Davide – aggiunge Maniscalco – è elemento umile e dedito al lavoro. Ha amplissimi margini di miglioramento e non avevo dubbi che potesse rispondere per il verso giusto, tant’è che, nemmeno per un minuto, ho cercato varianti tattiche alternative (il modulo con i tre schiacciatori, ndr), optando invece per uno schieramento classico».

Al di là degli aspetti di tattica pallavolistica, ora c’è da pensare unicamente al Castellana Grotte. «Squadra importante – confida il trainer – e che ha sfiorato il ‘colpaccio’ nello scorso turno. Dovremo fare attenzione nella consapevolezza che, in questo torneo, tutto può succedere. Non esistono partite vinte o perse in partenza, ma è determinante affrontare tutti con lo spirito giusto».

Cercando, magari, anche di prendere le misure in un impianto molto ampio, come quello dei castellanesi. «Sappiamo che ogni struttura fuori casa ci riserverà delle situazioni per cui sarà necessario il giusto ambientamento, ma di base sarà determinante giocare bene».

Il che – tradotto tatticamente – in casa dei campobassani ha un solo riferimento. «Dovremo alzare il livello sugli aspetti che sinora hanno funzionato meno. L’efficienza offensiva e la presenza a muro sono le situazioni su cui abbiamo lavorato tanto in questi giorni. Siamo tutti consapevoli di quello che c’è da fare e cercheremo di riuscirci pienamente».

Sul match il primo servizio è fissato per domani alle ore 16.30 con direttori di gara designati il salernitano Enrico Autuori e la partenopea Claudia Lanza con addetta al videocheck Claudia Francavilla.

Il match sarà visibile, peraltro, anche in diretta streaming sulla piattorma YouTube della Lega Volley all’indirizzo https://www.youtube.com/live/Jzsvkc33-Ds.