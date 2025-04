Pallavolo serie A3, nei playout sconfitta casalinga della Spike Devils Campobasso contro il Castellana Grotte

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO – BCC TECBUS NEW MATER VOLLEY CASTELLANA GROTTE 0-3 (21/25, 23/25, 20/25)

CAMPOBASSO: Fabi 6, Morelli 20, Margutti 5, Orazi 6, De Jong 1, Rescignano 6, Calitri (L); Diaferia, Diana. Ne: Giani, Del Fra, Ursillo e De Nigris (L2). All.: Bua.

CASTELLANA GROTTE: Zornetta 14, Ciccolella 6, Casaro 16, Meschiari 9, Marra 3, Cappadona 4, Guadagnini (L); Guglielmi (L2), Mondello, Carta, Iervolino 7. Ne: Russo, Bux e Didonato. All.: Barbone.

ARBITRI: Morgillo (Napoli) e Papapietro (Matera).

NOTE: infortunio (problema al ginocchio sinistro) sul 19-22 del terzo set per Morelli (Campobasso), non più rientrato. Durata set: 28’, 34’ e 39’. Campobasso: battute vincenti 3, battute sbagliate 7, muri 7. Castellana Grotte: bv 1, bs 12, m 8.

Non arriva la sorpresa del quarto successo consecutivo dall’uovo di Pasqua in casa EnergyTime Spike Devils Campobasso. Contro la leader della poule playout Castellana Grotte, i rossoblù devono cedere in tre set – nello scenario amico di Vazzieri – ai pugliesi che, di fatto, sono ad un passo dalla permanenza in categoria forti di un organico costruito per ben altri lidi.

E, in effetti, sono i castellanesi ad avere l’inerzia nel primo set gestendo un break a proprio favore ed arrivando sino al 13-10. Ma i rossoblù non ci stanno e riescono a riportarsi sotto. Ma, col muro, Castellana Grotte fugge nuovamente (14-17), costringendo coach Bua a chiedere time-out. Il rientro sul mondoflex vale un break di 2-0 (muro di Margutti per il 16-17) che porta il tecnico pugliese Barbone ad optare per una sospensione. Stavolta lo strappo è per gli ospiti che vanno sul +4 (16-20). Il gap si apre ulteriormente (17-23), ma, sul turno al servizio di Morelli, arrivano due ace che costringono Barbone a giocarsi anche il suo secondo time-out. Castellana ha quattro set point e, al secondo, dopo un errore al servizio di Margutti, gli ospiti fanno loro il primo parziale (21-25).

Il secondo set vede i rossoblù andare subito sul 2-0, ma Castellana Grotte impatta. Una difesa calcistica di Calitri consente ai rossoblù di restare vivi e di andare sul 4-3, prologo ad altri due punti (nel mezzo c’è un ace di Margutti), che valgono il 6-3 per i molisani. Rescignano e Fabi tengono il punto (ed il break). Morelli prova ad ampliare a muro (10-8). Castellana impatta, ma i rossoblù si riportano avanti dopo, peraltro, un lungo consulto al video check. Campobasso prova a fuggire (13-11). Orazi vince un contrasto a muro, ma i pugliesi rientrano e sorpassano (16-17) con Bua che blocca il gioco. Un muro ospite potrebbe incrinare delle certezze, ma Morelli d’astuzia sigla il meno uno (18-19). Nella fase decisiva Castellana Grotte è avanti di due (20-22), margine che mantiene all’arrivo al ventiquattresimo punto con Morelli che sigla il 23-24 con tanto di time-out chiamato da Barbone e, al ritorno in campo, la palla tenuta da De Jong in difesa che sbatte sul soffitto del PalaVazzieri e regala il 2-0 in conto parziali agli ospiti in virtù del 23-25 con cui si chiude il set.

Con le spalle al muro, i campobassani provano a partire forte nel terzo set (3-1 prima, poi 6-2). Castellana Grotte non si disunisce ed anzi si riporta sotto. Ma, stavolta, gli EnergyTime non sentono la tensione e vanno nuovamente avanti (9-5). I pugliesi operano anche qualche variazione – entra Iervolino nel reparto degli schiacciatori – ed impattano a dieci, poi sono gli ospiti a fuggire e, dopo l’infortunio patito da Morelli, ad impossessarsi totalmente della contesa e a chiudere i conti al secondo dei cinque match point in proprio favore col punteggio di 20-25.

A fine gara, per il tecnico Bua, sono tanti gli spunti di analisi. In primis le condizioni di Morelli: «Nelle prossime ore valuteremo la situazione e l’entità del problema a livello strumentale».

Poi c’è l’analisi del match: «Abbiamo giocato bene in diversi frangenti, mancando poi solo sul finale di ogni set. Ma, del resto, avevamo di fronte una squadra che non è di questo contesto. Purtroppo, stiamo attraversando un periodo, dove dobbiamo fare i conti con allenamenti in cui ci sono delle situazioni di sofferenza. Sapevamo che questo era un percorso non semplice, ma ora dobbiamo ricaricarci e recuperare al meglio per approcciare con determinazione la sfida di Ancona. Ci è mancata un po’ di lucidità nel side-out ed abbiamo sofferto il loro servizio forzato. Ma questo match, ribadisco, va messo il prima possibile alle spalle».