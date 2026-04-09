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Pietracatella, la minoranza propone una lista unica: appello all’unità in vista delle elezioni

Photo of Redazione Redazione9 Aprile 2026

Il gruppo consiliare di minoranza “Costruiamo il futuro” ha indirizzato una lettera al Sindaco del Comune di Pietracatella proponendo l’avvio di un percorso condiviso in vista delle prossime elezioni amministrative.

Alla luce dei recenti e tragici eventi che hanno profondamente colpito la comunità, i consiglieri di minoranza ritengono necessario promuovere un clima di responsabilità istituzionale e coesione sociale.

In tale ottica, è stata avanzata la proposta di valutare la presentazione di una lista unica, composta in maniera equilibrata da esponenti dell’attuale maggioranza e minoranza, con una distribuzione condivisa delle responsabilità amministrative.

L’iniziativa intende rappresentare un segnale concreto di unità e vicinanza ai cittadini in un momento particolarmente delicato per il paese.

Il gruppo si è dichiarato disponibile a un confronto immediato, sottolineando l’urgenza legata alle imminenti scadenze elettorali previste per il 24 e 25 aprile.

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