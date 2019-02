Rugby, per gli Hammers ritorno a casa con vittoria e primato

HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO – PARTENOPE NAPOLI 28-19 (4-3)

PRIMO TEMPO: 7-7 (1-1)

HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO:

15 Di Bona (80′ Battista), 14 Pietrangelo, 13 De Luca (80′ Di Stefano), 12 Zeolla, 11 Blanco ( 80′ Dudiez), 10 Valente A., 9 Mignogna, 8 Fatica cap., 7 Fratianni, 6 Di Iorio, 5 Suliani, 4 Ziccardi (60′ Russo), 3 Corsillo, 2 Giampietruzzi (80′ Valente), 1 Ianniruberto.

A disposizione: 16 Valente G., 17 Discenza, 18 Rosa, 19 Di Stefano, 20 Battista, 21 Dudiez, 22 Russo. ALL. Sommella.

PARTENOPE NAPOLI:

15 Giustiniani, 21 Jallow (51′ Stabile), 13 De Maria, 12 Sagirashvili, 11 Maione, 10 Siciliano, 9 Antonelli, 8 Trotta cap., 7 De Nigris, 6 Castaldi, 5 Buonincontro, 4 Fabozzi, 3 Russo, 2 Moraca (55′ Crescente), 1 De Filippis (51′ Righetti). A disposizione: 16 Righetti, 17 Tiburcio, 18 Stabile, 19 Crescente . ALL. Siciliano.

Arbitro: D’Orsi Alessandro

METE: 4′ Pietrangelo (CB), 35′ Sagirashvili (NA), 42′ Maione (NA), 48′ Di Bona(CB), 59′ Di Maria (NA), 85′ Pietrangelo (CB), Blanco (CB)

TRASFORMAZIONI: Valente A. (CB), Siciliano (NA), Siciliano (NA), Valente A. (CB), Valente A. (CB), Valente A. (CB).

AMMONIZIONI: AL 57′ Zeolla (CB)

Nel paesaggio lunare che fa da contorno da qualche settimana al terreno da gioco dell’ex Romagnoli, gli Hammers Rugby Campobasso sono tornati a giocare davanti al pubblico amico dopo circa due mesi d’assenza. Il ritorno a casa é coinciso con una vittoria di carattere contro la Partenope Napoli. Partita molto sentita e importante per entrambe le formazioni in ottica campionato e che rappresentava il recupero della quinta giornata d’andata, non disputata all’epoca per impraticabilità del campo causa neve.

Dopo la sconfitta di sette giorni prima a Battipaglia, contro i primi della classe, gli uomini di coach Sommella erano chiamati a un pronto riscatto per restare nella scia dei salernitani e consolidare il loro secondo posto allontanando la Partenope, assestata in terza posizione.

Partono dettando legge con i propri avanti i rossoblu che già al 5′ muovendo palla alla mano velocemente, sprigionano la velocità di Pietrangelo servito in un corridoio di corsa perfetto che lo conduce fino in meta, con successiva trasformazione di Antonello Valente.

Per gran parte della prima frazione di gioco i campobassani mordono forte sugli avanti campani e impediscono ai trequarti in casacca biancoblu giocate pulite. Solo nella seconda parte del primo tempo, al 35′ con Sagirashvili, la Partenope ritrova il pallino del gioco e riesce a pareggiare i conti sul 7 a 7 con la successiva trasformazione di Siciliano.

Nei primi minuti del secondo tempo un buco nero sembra risucchiare i rossoblu mentalmente e permette la seconda meta della Partenope firmata da Maione.

A infrangere lo “Stargate” immaginario dei campobassani ci pensa Di Bona su spinta di De Luca; i due trovano il pertugio giusto al 48′ sulla parte sinistra della difesa avversaria e pareggiano i conti.

Al 59′ tornano però avanti i campani con una meta di Di Maria il quale evita la difesa di Blanco e sembrano poter conquistare l’inerzia dell’incontro.

È però solo un attimo, perché da quel momento in poi i rossoblu vivono oltre 20′ nella metà campo avversaria, spingendo con furore fino a quando, a 5′ dalla fine, Pietrangelo porta in meta una palla partita dagli avanti e transitata prima in maniera pulita tra le mani di Di Bona e Fratianni.

La rimonta è completata dalla trasformazione di Valente, ma i rossoblu ci tengono a spingere fino all’ultimo minuto e De Luca, migliore in campo, ruba una palla e in ripartenza la offre a Blanco che realizza allo scadere la quarta meta degli Hammers e chiude definitivamente i conti.