Scoperte e nuove tecnologie: al Galanti il seminario con Buontempo, ingegnere e fisico nucleare al CERN di Ginevra

Il Liceo Galanti di Campobasso oprganizza per il prossimo 30 marzo 2019 un seminario dal titolo ‘Live STEM’ che tratterà il tema della fisica delle particelle al CERN: scoperte e nuove tecnologie.

L’incontro, che si terrà nell’Auditorium dell’ex GIL con inizio alle 10:30, avrà come relatore Salvatore Buontempo, illustre conterraneo, ingegnere e fisico nucleare al CERN di Ginevra.

Si tratta di un’iniziativa propedeutica al viaggio di istruzione delle classi quarte del Liceo al CERN di Ginevra e, inerente alle attività che la medesima scuola svolge nell’ambito dell’offerta formativa per promuovere fra i giovani la conoscenza del patrimonio scientifico e tecnologico di cui l’uomo dispone e, di cui i giovani devono avere consapevolezza per ampliare l’orizzonte culturale e organizzare il proprio progetto di studi e di vita in una dimensione intemazionale.